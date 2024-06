Beşiktaş\'ın yeni transferi Rafa Silva şampiyonluklar için geldi

Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, siyah-beyazlılara şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ve takımın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlıların YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Silva, "Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Burada zaten bir kez oynadım ve atmosfer inanılmazdı. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen futbolcu kimdi?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

"Bu gerçekten çok iyi, güzel bir soru. Bu benim bile cevaplayamayacağım bir soru çünkü kariyerim boyunca birçok farklı isimle maça çıktım ve hepsi bana o kadar çok şey kattı ki, aslında bir isim belirtmem adil olmaz. Ben onları biliyorum ve işlerin böyle kalması daha iyi."

"Her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum"

Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında rahatlıkla oynayabildiğini söyleyen Silva, "Normalde forvet arkasında oynuyorum. O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım, bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum" diye konuştu.

Rafa Silva, örnek aldığı Portekizli oyuncunun ise Luis Figo olduğunu dile getirdi.

"Şampiyonluklar kazanmak için buradayım"

Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak istediğini vurgulayan Portekizli futbolcu, "Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden burada ve Beşiktaş'ta olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a karşı daha önce forma giymesinin transferinde etkili olduğunun altını çizen Silva, "Benim için buna karar vermek çok kolaydı çünkü teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Beşiktaş'a karşı oynadım. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu" dedi.

"Sahada her şeyimi vereceğim"

Beşiktaş için sahada her şeyini vererek oynayacağını belirten Rafa Silva, "Kendi adıma her zaman söz verdiğim şey sıkı çalışmak ve oynadığımız her maçta sahada her şeyimi vermek. Ben bunun sözünü verebilirim. Sıkı çalışmak ve kulüp için her şeyimi vermek" şeklinde konuştu.

Silva, "Kariyerinde hangi maçı tekrardan oynamak isterdin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"31 yaşındayım ve geri dönsem yine aynı şeyleri yaparım. Kariyerimi aynı şekilde yaşardım ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Burada olacağım ve buraya taşındığım için pişman olmayacağımı biliyorum. Eminim ki gelecek yıllarda da şu anda söylediklerimin aynısını söyleyeceğim."

Siyah-beyazlı takımda 27 numaralı formayı tercih edeceğini de ifade eden Portekizli oyuncu, "Benim forma numaram, aslında ailem ve sahip olduğum her şeyle ilgili. Ailemi temsil ediyor. 27 daha önce kullandığım ve tekrar kullanmak istediğim numara çünkü bu kardeşimin doğum günü. Bu nedenle 27 numarayı tercih ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL