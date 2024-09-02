Beşiktaş'ın yeni transferi Uduokhai, takımın savunma gücünü övdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Uduokhai, takımın savunma gücünü övdü

Beşiktaş'ın Net Global Sivasspor'u mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Felix Uduokhai, takımın iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu belirtti. Uduokhai, Gabriel Paulista'nın kendisine yardımcı olduğunu ve takımın defansif anlamda güçlü olduğunu söyledi.

02.09.2024 10:21
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımın iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu söyledi.

Felix Uduokhai, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynama fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Felix Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık." diye konuştu.

Atmosferle ilgili görüşlerini dile getiren Alman savunma oyuncusu, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir." ifadelerini kullandı.

"Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor"

Defanstaki partneri Gabriel Paulista hakkında konuşan Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var." değerlendirmesinde bulundu.

İlk geldiği günden beri teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la konuştuğunu anlatan Uduokhai???????, "Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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