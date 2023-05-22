Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Napoli yolunda! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Napoli yolunda!

22.05.2023 22:57

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli, gelecek sezon için Piotr Zielinski'nin yerine Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Napoli'nin dikkatini çekti. Başarılı oyuncuya, kısa süre içinde teklif yapılabilir.

ZİELİNSKİ'NİN YERİNE ALINACAK

İtalyan basınında yer alan habere göre, bitime haftalar kala şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin yerini Gedson Fernandes ile doldurmak istiyor.

Son haftalara damga vurdu! Süper Lig'in Yıldızı, Napoli yolunda

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce Gedson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmediklerini açıklamıştı.

SON HAFTALARIN YILDIZI

Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gedson, Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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Son haftalara damga vurdu! Beşiktaş'ın yıldızı, Napoli yolunda Son haftalara damga vurdu! Beşiktaş'ın yıldızı, Napoli yolunda

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Napoli yolunda! - Son Dakika


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