Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş\'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci yarıda sahaya çıkmayan tecrübeli forvetin yerini Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

02.11.2024 20:20
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'a İtalyan golcü Ciro Immobile'den kötü haber geldi.

IMMOBİLE SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

BU SEZON LİG PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki 10. maçına çıkan Ciro Immobile, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. 34 yaşındaki golcü, aynı zamanda ligin gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Trendyol Süper Lig, Mustafa Hekimoğlu, Ciro Immobile, Kasımpaşa, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Burak Öztürk:
    Ferhat eserin an ası na geçiriyorlar 61 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞIN FUTBOL OYNAYAMADIĞINI ANLAMAYAN SAFLAR VAR MI HALA 40 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hakem yendi derler şimdi cik cik cik 38 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kasımpaşa basmış kargalara 38 1 Yanıtla
  • Alpi:
    MAL BİR TAKIM VE TARAFTARI MAÇA 3 kişi GİTMİŞ ÖLÜ GİBİ DESTEKLEME YOK TİP OYNAMIYORLAR AMA YAPI YVAR YAPI SİZ KENDİNİZİ KANDIRIN TANGALILAR .BABANIZ GALATASARAY UNUTMAYIN MAYISI BEKLEYİN 26 2 Yanıtla
  • res:
    Ben anlamıyorum 8taşı hala nasıl destekliyorlar 23 3 Yanıtla
  • Alpi:
    BALON BİR ADAM İŞTE TANGALI KLÜP ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDİYORLAR MAÇA TARAFTAR GİTMEMİŞ ŞAMPİYONLUK DİYOR KLAVYECİ TANGALILAR SİZİ 21 2 Yanıtla
  • res:
    Beşiktaş üçüncüye hamile Kasımpaşa koydu çocuğu yine 18 2 Yanıtla
  • Alpi:
    YAPI DİYE BAŞLAR EMBESİLLER 16 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8libilye sakat 14 2 Yanıtla
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