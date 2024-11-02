Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'a İtalyan golcü Ciro Immobile'den kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.
Bu sezon Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki 10. maçına çıkan Ciro Immobile, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. 34 yaşındaki golcü, aynı zamanda ligin gol krallığında da zirvede yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
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