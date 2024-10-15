UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'un dördüncü haftasında Kosova ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlarında yaşanan sakatlık sonrası Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Kosova Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlandı. Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Rashica, yerini Florent Muslija'ya bıraktı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. Raschica, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 4 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı - Son Dakika
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