Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı

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UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan Kosova-Güney Kıbrıs maçından Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, sakatlanarak 16. dakikada oyundan çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ilerleyen günlerde netleşecek.

15.10.2024 23:03
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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'un dördüncü haftasında Kosova ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlarında yaşanan sakatlık sonrası Beşiktaş'a kötü haber geldi.

RASHICA SAKATLANDI

Kosova Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlandı. Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Rashica, yerini Florent Muslija'ya bıraktı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

BU SEZONKİ BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. Raschica, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Beşiktaş\'ın yıldızı milli takımda sakatlandı

Milot Rashica, Güney Kıbrıs, Beşiktaş, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı milli takımda sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilişim Hurda:
    her tarafı yıldız olsa ne olur. Galatasaray artığından medet uman eziktaş 6 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylılar ağlıyor bizde yıldız çok siz kafanızı yormayın 10 cu hafta yeni bir 5 versionu geliyor süslenmeye başlayın 12 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ TA YILDUZ ÇOK HIC BIRI MILLI DEĞİL, BIZIM 2.LIG DUZEYI DE KI PORTEKIZDEN 3 TANE VAR TIRT SWENSON MASUAKI, PAULISTA, UDOKAYU ÇÖP, IMMOBLAYZIR BEDAVA GELDI, SENDUL BEDAVA GELDI, GALATASARAY OYNAYACAK TEK FUTBOLCU BÜYÜK KAPTANLARI NECİP ODA TOP TOPLAYICI OLARAK 2 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Aman Allah'ım Konya Maçı var hafta sonu olamaz sonrasında mahalle derbisi var 2 3 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    5S çocukları ağlıyor 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz sudem melis aynı kişiler dikkate almayın 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FERHAT ESER, MANUKYANIST AYNI KISILER MIDENIZ BULANMASIN 1 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ONANA YA HAKSIZLIK OLDU AYRUCA SEMIH TE KÜÇÜK YILDIZ 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YILDIZ MI 0 1 Yanıtla
  • Hakan Kurt:
    İstemediğim bir futbolcu gs pisliği inşallah sezonu kapatır 0 0 Yanıtla
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