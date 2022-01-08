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Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde - Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde

08.01.2022 11:23

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Domagoj Vida futbol takımları tarafından paylaşılamıyor. İngiliz ekibi Watford'un peşinde olduğu Hırvat savunmacı için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United da devreye girdi.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Adı Watford'la anılan Hırvat oyuncu için Newcastle United da devreye girdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı İngiliz ekibi, 32 yaşındaki savunmacının transferini bitirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

SERVETİ 400 MİLYAR STERLİN

Kulübü 352 milyon euro'ya satın alan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyumun, Premier Lig'in en zenginleri olduğu biliniyor.Başını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çektiği konsorsiyum, yaklaşık 400 milyar euro'luk bir servete sahip.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Transfere 1.5 milyar euro ayırmayı planlayan Newcastle United ilk dikkat çeken transferini Kieran Trippier ile yapmıştı. İngilizler, Atletico Madrid'e bu transfer için 15 milyon euro ödedi.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

Beşiktaş ile yol ayrımında olan Vida'nındevre arasında veda etmesi bekleniyor. Newcastle'a sıcak bakan Hırvat oyuncunun peşinde Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese de bulunuyor.

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Suudi Arabistan, Domagoj Vida, Beşiktaş, Watford, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde - Son Dakika
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