Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde

Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

BDDK'dan izin çıktı! Türkiye'nin artık yepyeni bir bankası daha var

Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündem olan bakan yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Adı Watford'la anılan Hırvat oyuncu için Newcastle United da devreye girdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı İngiliz ekibi, 32 yaşındaki savunmacının transferini bitirmeyi planlıyor.

SERVETİ 400 MİLYAR STERLİN

Kulübü 352 milyon euro'ya satın alan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyumun, Premier Lig'in en zenginleri olduğu biliniyor.Başını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çektiği konsorsiyum, yaklaşık 400 milyar euro'luk bir servete sahip.

İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Transfere 1.5 milyar euro ayırmayı planlayan Newcastle United ilk dikkat çeken transferini Kieran Trippier ile yapmıştı. İngilizler, Atletico Madrid'e bu transfer için 15 milyon euro ödedi.

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

Beşiktaş ile yol ayrımında olan Vida'nındevre arasında veda etmesi bekleniyor. Newcastle'a sıcak bakan Hırvat oyuncunun peşinde Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese de bulunuyor.