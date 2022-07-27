İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş , çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti - Son Dakika

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