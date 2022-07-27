Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti

27.07.2022 14:21
Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi. 20 Temmuz'da başlayan İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a 3-0, İspanya 2. Ligi takımı Deportivo Alaves'e de 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, TSİ 14.40'ta Alicante Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan kampa siyah-beyazlı takımla başlayan Rıdvan Yılmaz ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı.

SON HAZIRLIK MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile oynayacak.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti - Son Dakika
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