Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

25.07.2022 20:36
Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti.

La Nucia'daki antrenman sahasında teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idman, aktivasyon çalışmalarıyla başladı.

İlk 30 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, bir süre sahada kurulan istasyonlarda çalışırken, medyaya kapalı olan bölümde taktik antrenmanlar yaptı.

Tedavileri devam eden Umut Meraş, Francisco Montero, kemiğinde ödem bulunan Atiba Hutchinson ve grip olan Rachid Ghezzal, idmana katılmadı.

Montero'nun bugünkü antrenmanda yer almasına engel bir durumun olmadığı ancak tedbir amaçlı çalışmaya çıkartılmadığı belirtildi. Ghezzal'ın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Romain Saiss ise bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Faslı oyuncunun yarın Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçında süre almasının beklendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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