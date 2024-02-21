Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma, esneme hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise idmana katılmadı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

21.02.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda minyatür kale maç oynandı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç da idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Fernando Santos, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement