Beşiktaş, İstanbulspor maçında da aynı 11'i sahaya sürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçında da aynı 11'i sahaya sürdü

Beşiktaş, İstanbulspor maçında da aynı 11\'i sahaya sürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçında olduğu gibi İstanbulspor karşılaşmasında da aynı 11'i tercih etti. Siyah-beyazlılar, Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı.

25.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçen hafta oynadıkları Konyaspor maçındaki 11'i İstanbulspor karşılaşmasında da sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, İstanbulspor karşısında da geçen haftanın 11'ini bozmadı.

Beşiktaş, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy"

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka ise yedek kulübesinde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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