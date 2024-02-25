Beşiktaş İstanbulspor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş İstanbulspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Beşiktaş İstanbulspor\'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçen Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını üstün tamamladı.

25.02.2024 19:53
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Joshaj, Jackson, Sambissa, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mamadou, Emrehan Gedikli

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 23 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 34 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

9. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrehan Gedikli, soldan atağa katılan Ali Yaşar'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda savunmaya da çarpan topu Mert Günok uzanarak kontrol etti.

22. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Al-Musrati'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert Günok gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Al-Musrati, rakibinden sıyrılıp soldan savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'u topla buluşturdu. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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