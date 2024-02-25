Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, İstanbulspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Semih Kılıçsoy ve Muçi'nin attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

25.02.2024 21:00  Güncelleme: 21:04
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Emrehan'ın uzun pasında sağ kanattan topla buluşan Sambissa'nın çaprazdan plase vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı oyuna çeldi.

54. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topu alan Muçi, ceza yayının hemen gerisinden yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

74. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Semih'in sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Alp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Muçi'nin ortasında Zaynutdinov'un bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Alp, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas, Racine Coly, Davis Sambissa (Özcan Şahan dk. 66), Florian Loshaj (Vefa Temel dk. 81), Jackson (Mehmet Yeşil dk. 58), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Eren Arda Şan dk. 81), Mendy Mamadou, Emir Kaan Gedikli (Eslem Öztürk dk. 66)

Yedekler: Mücahit Serbest, Bartu Kırtaş, Enver Azmi Sarıalioğlu, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku (Bahtiyar Zaynutdinov dk. 87), Al-Musrati, Gedson Fernandes (Daniel Amartey dk. 88), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 77), Cenk Tosun (Salih Uçan dk. 62), Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy (Vincent Aboubakar dk. 77)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 23), Muçi (dk. 54) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Colley, Zaynutdinov (Beşiktaş), Jackson (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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