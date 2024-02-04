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Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall\'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

04.02.2024 18:04
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Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Nottingham Forest, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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