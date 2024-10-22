Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 11, Needham 7, Sleva 7, Terry 10, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 9, Morgan 10, Kerem Konan, Martin 10
Joventut Badalona: Dotson 15, Busquets, Bray-Gates 13, Tomic 17, Hanga, Kraag 5, Ribas, Van Der Vuurst 3, Pustovyi 16, Vives 3, Robertson 4
1. periyot: 21-20
Devre: 42-41
3. periyot: 58-54
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği İspanya'nın Joventut Badalona takımını 82-76 yendi.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini alırken konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Joventut Badalona'yı Yendi - Son Dakika
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