Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayacak.
İstanbul'da Beşiktaş Fibabanka Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka ve rakibi Joventut Badalona'nın A Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Joventut ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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