Beşiktaş Kadıköy\'de Fenerbahçe derbisi için stada geldi

Spor

- Beşiktaş kafilesi, Kadıköy'de

İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıları tesislerden taraftarları uğurladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra stada ulaştı ve yoğun güvenlik önlemleri altında içeri girdi.