Kariyerine Galatasaray 'da başlayan İnci Güçlü, 2020-2021 sezonunda kısa süreliğine Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi formasıyla 4 maçta oynayan İnci, aralık ayında İzmit Belediyesi 'ne transfer oldu. 2021-2022 sezonuna BOTAŞ Spor formasıyla başlayan İnci, daha sonra Çankaya Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti - Son Dakika

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