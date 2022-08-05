Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti

05.08.2022 14:16
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen 2 metre boyundaki İnci Güçlü ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan İnci Güçlü, 2020-2021 sezonunda kısa süreliğine Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi formasıyla 4 maçta oynayan İnci, aralık ayında İzmit Belediyesi'ne transfer oldu. 2021-2022 sezonuna BOTAŞ Spor formasıyla başlayan İnci, daha sonra Çankaya Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti - Son Dakika

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