Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

02.08.2022 16:37
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu WNBA takımlarından Chicago Sky'da geçiren 24 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Dana Evans'ı kadrosuna kattı. 2022 yılında WNBA'de 27 maçta Chicago Sky forması giyen Dana Evans, 5 sayı, 0,9 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarını yakaladı." denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti - Son Dakika

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