Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Benfica ile Karşılaşıyor

Spor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak.

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.

SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor.