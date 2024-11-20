Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak.
Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.
Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.
SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Benfica ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?