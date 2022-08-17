Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor 'da forma giyen Kübra Sevindik ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Beşiktaş, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.