Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı

17.08.2022 13:14
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce 3 sezon formasını terleten forvet oyuncusu Kübra Sevindik'i yeniden kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce 3 sezon formasını terleten forvet oyuncusu Kübra Sevindik'i yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Kübra Sevindik ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'da daha önce 2016-2019 sezonlarında forma giyen Kübra, 36 yaşında ve 1.83 metre boyunda.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Beşiktaş, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kübra Sevindik'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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