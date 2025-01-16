SALON: Akatlar Arena
HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Zdravko Rutesic, Marina Shalamberidze
BEŞİKTAŞ: Lazic 3, Evans 17, Winterburn 15, Peterson 8, Elif Bayram 6, Fagbenle 11, Melek Uzunoğlu, Krajisnik 6
UFAB 49: Ndjock 16, Merceron 10, Mendez 8, Dursus 3, Dornstauder 4, Alston 11, Diarisso 4, Adams 8, Tahane 12
1'İNCİ PERİYOT: 20-24
DEVRE: 35-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-57
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği UFAB 49'a 76-66 mağlup oldu. İlk maçı 64-52 kazanan siyah-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise Beşiktaş'ta 17 sayıyla oynayan Dana Evas oldu.
Öte yandan Beşiktaş, çeyrek finalde Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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