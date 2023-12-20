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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zabiny Brno'yu ağırlayacak. - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zabiny Brno'yu ağırlayacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Zabiny Brno'yu ağırlayacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zabiny Brno\'yu ağırlayacak.
20.12.2023 - 11:07,
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Zabiny Brno'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi 73-63 kaybeden Beşiktaş, turu geçmesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak.

Kaynak: AA
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