Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Tanıl ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 2018-2019 sezonunda da kadrosunda bulunan pasör Merve Tanıl'la sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Merve Tanıl'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen 179 cm boyundaki pasör, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Bursa Bş. Bld. Spor, Çanakkale Belediyespor, İlbank, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyesi kulüplerinde forma giydi. - İSTANBUL
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