Beşiktaş Kadın Voleybolu Özge Nur Çetiner'i Transfer Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Voleybolu Özge Nur Çetiner'i Transfer Etti

06.06.2026 18:21
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 32 yaşındaki Özge Nur Çetiner ile 2026-2027 sezonu için sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Özge Nur Çetiner, kariyerinde Galatasaray Daikin, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt SK, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

Kaynak: AA

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