Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 10 değişiklik yaparak çıktı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 10 değişiklik yaparak çıktı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 10 değişiklik yaparak çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve gelecek sezon Avrupa'ya katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Kasımpaşa maçına 10 farklı oyuncuyla çıktı. Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Beşiktaş, genç oyunculara şans verdi. Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu gibi genç yetenekler, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş taraftarları da takımlarını yalnız bırakmayarak destekledi.

26.05.2024 19:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Avrupa'yı garantileyen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma veren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Fahri Kerem ilk kez 11'de

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Corendon Alanyaspor ile oynanan lig maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlılar, kendilerien ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.

Kaynak: AA

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