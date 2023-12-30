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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı olan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2023 - 14:14,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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