Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

24.04.2022 20:22
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kampa giren Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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