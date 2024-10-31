Beşiktaş Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.