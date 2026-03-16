Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlıların idmanını yardımcı antrenör Murat Kaytaz yönetirken rahatsızlığı bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'ın tedavisi devam etti.

Ligde dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve minyatür kale maçla başladıkları antrenmanı, dar alanda çift kale karşılaşmalarla noktaladı.

Beşiktaş, yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.