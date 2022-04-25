Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar

25.04.2022 20:35
Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maça geçen haftaya göre 3 farklı isimle çıktı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maça geçen haftaya göre 3 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, geçen haftaya göre 3 farklı ismi sahaya sürdü.

Geçen haftaki idmanda sakatlanan ve sol ayak bileğinin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edilen Can Bozdoğan, Kasımpaşa karşısında kadroda ye alamadı.

Can Bozdoğan gibi GZT Giresunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal ile Alex Teixeira, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.

Ismael, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Welinton Souza'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Can'ın yokluğunda orta sahada Miralem Pjanic görev aldı. Beşiktaş'ta ileri üçlünün solunda ise Güven Yalçın oynadı.

Pjanic 10 maç sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte Pjanic, 10 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş formasıyla son olarak 10 Şubat'ta ilk 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamamıştı. Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Pjanic, iyileştikten sonra da 3 maçta yedekten oyuna girdi.

Siyah-beyazlı ekipte Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın zorlu maçına taraftarları da büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

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Kaynak: AA

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