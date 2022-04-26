Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler - Son Dakika
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Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler

26.04.2022 00:57
Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Beşiktaş'ın, bugün Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Beşiktaş'ın, bugün Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e AVAR olarak Kadir Sağlam ve Can Cengiz eşlik edecek. - İSTANBUL

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Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi! Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)

Arda Kardeşler, Vodafone Park, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler - Son Dakika


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