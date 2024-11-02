Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti

Beşiktaş, Muçi'nin golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda etkili oyun sergiledi.

02.11.2024 20:48
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Barak, Ben Ouanes, da Costa

Gol: Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 28 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Barak (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 üstün tamamlandı.

30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.

41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

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