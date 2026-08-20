Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Kauno Zalgiris\'e 3 değişiklikle çıktı
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Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris karşısında 11'de 3 değişiklik yaptı; Vlahovic ilk kez kadroda.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de son oynanan Eyüpspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Kauno Zalgiris karşısına çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da bu mücadeleye, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak çıktı.

Italiano; savunmada Taylan Bulut ve Emmanuel Agbadou'nun yerine Amir Murillo ve Emirhan Topçu'ya şans verirken, santrforda da Semih Kılıçsoy, formayı Hyeon-Gyu Oh'a teslim etti.

Beşiktaş'ın, Kauno Zalgiris maçı 11'i şu şekilde:

"Alexander Nübel - Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard - Hyeon-Gyu Oh."

Dusan Vlahovic ilk kez maç kadrosunda

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Avurpa Ligi 3. eleme turunda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip eden Vlahovic, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda bulunmadı.

Murillo, Emirhan ve Oh bir maç sonra tekrar 11'de

Siyah-beyazlılarda, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Eyüpspor müsabakasına yedek başlayan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Oh, bir maç aranın ardından tekrar 11'de döndü. Bu üç futbolcudan sadece Oh, Eyüpspor mücadelesinin 63. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Ayrıca Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlara 11'de başlamıştı.

Kauno Zalgiris taraftarı gelmedi

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçına konuk ekip taraftarı gelmedi. Litvanya temsilcisinin taraftarlarının ilgi göstermemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim de deplasman tribünü biletlerini Beşiktaşlı taraftarlar için satışa çıkardı. Biletlerin büyük bölümü tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kaynak: İHA

Vincenzo Italiano, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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