Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 Geçti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Orkun'un sol taraftan penaltı noktası üzerine ortasında İlhan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
58. dakikada Rıdvan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Oh, Slivka'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltıyı kullanan Orkun'un vuruşunda top kaleci Svedkauskas'ın solundan ağlarla buluştu. 3-0
68. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Vlahovic'in kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas topu çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 81), Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 46), Junior Olaitan (Amir Hadziahmetovic dk. 60), Orkun Kökçü, Leandro Trossard (Milot Rashica dk. 72), Hyeon-Gyu Oh (Dusan Vlahovic dk. 60)
Yedekler: Doğan Alemdar, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Kauno Zalgiris: Tomas Svedkauskas, Joris Moutachy (Lirim Kastrati dk. 46), Anton Tolordava, Rokas Lekiatas, Marko Konatar, Franco Baldassarra, Amine Benchaib (Ivan Fiolic dk. 79), Anthony Kalik (Renan dk. 62), Vykintas Slivka, Leon Krekovic (Fabien Ourega dk. 63), Gabriel Debeljuh (Motiejus Burba dk. 46)
Yedekler: Deividas Mikelionis, Aldayr Hernandez, Yukiyoshi Karashima, Gratas Sirgedas, Nosa Edokpolor, Leonardo
Teknik Direktör: Zeljko Sopic
Goller: Hyeon-Gyu Oh (dk. 6), Amir Murillo (dk. 12), Orkun Kökçü (dk. 59 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Amir Murillo (Beşiktaş) Franco Baldassarra, Renan, Anton Tolordava, Ivan Fiolic (Kauno Zalgiris)
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