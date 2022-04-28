Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

28.04.2022 17:00
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Gökhan Töre'nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismal'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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