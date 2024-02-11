Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Kayseri'ye özel bir uçakla gidecek.

11.02.2024 13:30
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Kayserispor maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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