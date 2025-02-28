Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazır

Spor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL