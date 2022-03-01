Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

01.03.2022 20:53
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı Kayserispor'da 5 eksik var Kayserispor'da 5 eksik var

Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika


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