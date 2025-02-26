Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncularun pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL