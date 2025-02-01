Beşiktaş Kırklareli Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kırklareli Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başladı.

01.02.2025 15:17
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Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçen Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 2 günlüğüne ülkesi Norveç'e gitmesi sebebiyle yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente müsabakasında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamlarken diğer futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sebebiyle yumuşak doku ödemi ve kanaması bulunan Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov antrenmana katılmadı.

Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Kırklarelispor maçının hasırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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