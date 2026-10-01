Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü; Vlahovic salonda ayrı çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan Dusan Vlahovic, salonda takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.