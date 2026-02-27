Beşiktaş Kocaelispor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü. Koşul ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel idmanla tamamlandı.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak Kocaeli-Beşiktaş mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.
