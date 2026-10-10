Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaklaşık 1,5 saatlik idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma ile taktik maçın ardından duran top çalışmasıyla bitti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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