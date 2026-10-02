Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlık antrenmanını U19 maçıyla bitirdi

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlık antrenmanını U19 maçıyla bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, U19 Takımı ile yapılan maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?