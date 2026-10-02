Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlık antrenmanını U19 maçıyla bitirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlık antrenmanını U19 maçıyla bitirdi

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Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlık antrenmanını U19 maçıyla bitirdi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, U19 Takımı ile yapılan maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigVincenzo ItalianoKocaelisporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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