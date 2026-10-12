Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek 15 puanla ligde 2. sırada yer aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek 15 puanla ligde 2. sırada yer aldı

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. 7 maç sonunda 15 puanla ligde 2. sırada bulunan siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçı da kazanırken deplasmanda 6 maçta 3 galibiyet 3 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 7 maç sonunda 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 15 puan ile ligde 2'nci sırada yer alıyor. 15 puanın 12'sini Dolmabahçe'de alırken, deplasmanda aynı istikrarı yakalayamadığı görülüyor.

İç sahada oynadığı Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarını kazanan Kara Kartallar, dış sahada 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Deplasmanda Alanyaspor ve Amedspor'a yenilen Beşiktaş, tek deplasman galibiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazandı. İç sahada 4 lig maçında 12 gol atıp 3 gol yiyen siyah beyazlılar, dış sahada 4 gol atıp 5 gol yedi ve sadece 3 puan alabildi.

AVRUPA MAÇLARINDA DA DOLMABAHÇE'DE ÇOK ÜSTÜN

Beşiktaş, Avrupa maçlarında da benzer bir istatistik yakaladı. Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayan ve gruplara kalmak için 3 tur oynayan siyah beyazlılar, elemelerdeki 6 maçtan iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanırken, tek mağlubiyetini de deplasmanda aldı.

İç sahada FC Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i yenen İtaliano'nun öğrencileri, deplasmanda yine FC Midtjylland ve Hradec Kralove'yi yenerken Kauno Zalgiris'e mağlup oldu. Grup maçlarına da oldukça formda ve flaş bir skorla başlayan Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynadığı ilk grup maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4 -1'lik farklı skorla geçti. Beşiktaş böylece bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet almış oldu. Kendi evinde rakip fileleri 21 kez sarsarken 4 gol yiyen Beşiktaş, deplasmandaki tüm maçların toplamında 7 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Kaynak: DHA
KocaelisporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek 15 puanla ligde 2. sırada yer aldı - Son Dakika
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