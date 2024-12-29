Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 10 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede altıncı sandıktan Serdal Adalı'ya 274, Hüseyin Yücel'e 125 oy çıktı. Yedinci sandıkta Adalı'ya 314, Yücel'e 135 oy verildi.
Sekizinci sandıkta Serdal Adalı'ya 335, Hüseyin Yücel'e 139 oy çıkarken, dokuzuncu sandıkta Adalı'ya 304, Yücel'e 163 oy çıktı. Onuncu sandıkta ise Serdal Adalı'ya 345, Hüseyin Yücel'e 116 oy çıktı.
Kongrede ilk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı 3040, Hüseyin Yücel ise 1383 oy aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kongresi: İlk 10 Sandık Sonuçları - Son Dakika
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