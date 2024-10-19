Beşiktaş - Konyaspor Karşılaşması

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor ile 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi siyah-beyazlılar ligde 5 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 47. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 26, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 84 gol atarken, Konya 43 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Kartal mağlubiyet yaşamayan 3 takımdan bir tanesi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte mağlubiyet yaşamayan takımlar arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, ligin 3. haftayı ise BAY geçti.

Immobile'den, Süper Lig'de 7 maçta 7 gol

Siyah-beyazlılarda, Süper Lig'de oynadığı 7 müsabakada 7 gol kaydeden İtalyan futbolcu Ciro Immobile, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Immobile, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında ise 1'er gol kaydetti. Ligde toplam 561 dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu, 2 de sarı kart gördü.

Necip, Paulista ve Rashica sakat, Al Musrati kart sınırında

Beşiktaş'ta, Konyaspor maçı öncesi 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlığından dolayı oynamayacak.

Sakatlığını atlatan ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi durumunda oynayabilecek durumda olan Al Musrati, kart sınırında bulunuyor. Musrati, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Konyaspor, İstanbul'daki son 4 maçını kaybetmedi

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 4 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ve Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Konyaspor, Fatih Karagümrük ile de 1-1 berabere kaldı. Ali Çamdalı'nın öğrencileri, bu sezonun ilk maçında da Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Konyaspor, İstanbul deplasmanındaki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 26. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-0'lık skorla yaşamıştı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL