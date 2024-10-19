Beşiktaş - Konyaspor Maçı Öncesi Çekişmeli Kadro - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Öncesi Çekişmeli Kadro

Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesinde eksik oyuncuları ve Al Musrati'nin kart durumu ile mücadele edecek.

19.10.2024 12:54
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Van Bronckhorst, Semih ve Muci arasında karar verecek

2 eksik ve Al Musrati tehlikesi

Ali DANAŞ - İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konya spor'u ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

8 hafta sonunda bir maçı eksik olarak 17 puan toplayan Beşiktaş, Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, bu iki beraberliği de deplasmanda aldı. Kara Kartalar deplasmanda Trabzonspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

VAN BRONCKHORST, SEMİH VE MUCİ ARASINDA KARAR VERECEK

Teknin direktör Giovanni Van Bronckhorst, Konyaspor maçının onbirini bir mevki dışında belirlemiş durumda.

Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok korurken, geri dörtlü Svensson, Emirhan, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşacak. Orta sahada sakatlığı geçen Al Musrati yeniden onbire dönerken, yanında Gedson Fernandes yer alacak. Hücumda sağda Joao Mario, ortada Rafa Silva'ya yer verecek olan Hollandalı teknik adamın sol kanattaki tercihi ise merak konusu. Bu sezon forma şansı bulamadığı için milli takım arasında spor gündeminde bir hayli fazla yer bulan Semih'in mi yoksa son 3 maçta onbirde oynayan Muci'nin mi kadroda olacağına maç öncesi karar verilecek. Beşiktaş'ın santrfordaki ismi ise her zaman olduğu gibi İmmobile olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel onbiri Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muci (Semih) İmmobile şeklinde.

2 EKSİK VE AL MUSRATİ TEHLİKESİ

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik futbolcu bulunuyor.

2 hafta önceki Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista ve Kıbrıs Rum Kesimi - Kosova maçında sakatlanan Milot Rashica, tedavileri devam ettiği için yarın sahada olamayacak.

Siyah beyazlı takımda sakatlığını atlatan ve büyük ihtimalle yarın onbirde olacak olan Al Musrati'nin sarı kart ceza sınırında olması da tehlike yaratıyor. Oynamadığı maçlarda eksikliği çok açık bir şekilde belli olan Al Musrati, Konyaspor maçında 4. sarı kartı görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Konyaspor Maçı Öncesi Çekişmeli Kadro - Son Dakika

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