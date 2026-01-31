Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum
31.01.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Deniz Türüç, ''Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez.'' dedi.

Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'a tepki gösterdi.

''OYUN UMUT VERİYOR AMA KAZANMAK LAZIM''

Mücadeleyi değerlendiren 33 yaşındaki Deniz Türüç, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız." dedi.

''UTANIYORUM!''

Hakemin yönetimini eleştiren milli oyuncu,, "Bir konuya da değinmek istiyorum; Batuhan hocamız bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez." şeklinde konuştu.

Deniz Türüç, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 00:24:17. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.