Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 75 dakika sürdü. Pas ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.