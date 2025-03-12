Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 75 dakika sürdü. Pas ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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